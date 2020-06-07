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Aktüel

Afyonkarahisar'da tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:20:39 -
Afyonkarahisar'da tahterevallide sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tahterevallide sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kevser Mahallesi'nde oyun parkında bulunan tahterevallideki demir parçanın içine giren kedinin sesini duyan Ahmet Albayrak, yavruyu çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, tahterevallinin demirini keserek kediyi kurtardı.

Kedi yavrusu, sahiplenmek isteyen Ahmet Albayrak'a teslim edildi.

Albayrak, "Nasip olursa artık bu kedi yavrusunu evimizde bakarak büyüteceğiz." dedi.

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