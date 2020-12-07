Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 81 kişiye ceza yazıldı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 81 kişiye 255 bin 155 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Bolvadin, Çay, Çobanlar, Emirdağ, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.
Kentte tedbirlere uymayan 81 kişiye toplam 255 bin 150 lira idari para cezası kesildi.