Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına ve tedbirlere uymayan 44 kişiye para cezası
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirleri ihlal edenlere toplam 35 bin 604 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem gerçekleştirildi.
Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ve tedbirlere uymayan 44 kişiye toplam 35 bin 604 lira idari para cezası uygulandı.