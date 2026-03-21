Afyonkarahisar'da pes dedirten anlar: Eline ne geçirdiyse fırlattı!

Olay, kent merkezi Kanlıca Mahallesi’ndeki bir tekel bayinde geçtiğimiz Arefe günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K., isimli şahsa ait tekel bayine gelen S.A, N.Z. M.Z ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, otomobille aralarında husumet bulunan A.K’nin iş yerine gitti. Burada yaşanan sözlü sataşma sonrası kavga çıktı. Taraflar, sopalar, parke taşı, varil ve sandalye ile birbirlerini darbetti. Kavga sonrası şüpheliler, otomobille kaçtı. İş yeri sahibi A.K’de hastaneye giderek darp raporu aldı.

Olayda bir kişi tutuklandı

Güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınan olayda, şahıslardan birisinin kavga ettiği A.K.’nin üzerine varil ve masayla birlikte parke taşını fırlatması akıllara durgunluk verdi.

Olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden birisinin çıkarıldığı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.