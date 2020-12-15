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Aktüel Afyonkarahisar'da oto galerilerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da oto galerilerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 20:43:47 -
Afyonkarahisar'da oto galerilerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da galerilerden otomobil ve çek koçanı çaldığı iddia edilen şüpheli Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesi'ndeki iki ayrı galeriden otomobil, çek koçanı ve fotoğraf makinası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Otomobilin İzmir'den kiralandığının tespit edilmesi üzerine şüphelilerden birinin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Ekipler, şüpheli M.E.M'nin aracın GPRS kaydından Ankara'da olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı bulunduğu ilde gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'daki iki galeriden hırsızlık yaptığını itiraf eden M.E.M, suçu, yanındaki M.B. ve ismini bilmediği bir kişi ile işlediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine diğer zanlıların yakalanması için de çalışma başlatıldı. Zanlının yer göstermesiyle çalıntı otomobili de bulan polis ekipleri, aracı sahibine teslim etti.

Afyonkarahisar'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.








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