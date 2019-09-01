Afyonkarahisar’da orman yangını Afyonkarhisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ’da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.

Afyonkarhisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ’da bulunan Tokalı Kanyonda orman yangını çıktı.

Sandıklı ilçesindeki Akdağ’da bulunan Tokalı Kanyonda öğleden sonra nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Dağlık ve kayalık arazi nedeniyle karadan müdahale yapılamayan yangına iki helikopter ile havadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, yangına müdahale eden helikopterlerden birinin su balonunda arıza meydana geldi. Yangına bir helikopterle müdahale edildi, havanın kararmasıyla helikopter müdahalesi durdu. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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