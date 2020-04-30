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Aktüel

Afyonkarahisar'da mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:16:00 -
Afyonkarahisar'da mehter takımından vatandaşlara "evde kal" çağrısı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da mahalleri gezen mehter takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan vatandaşlara hem moral konseri verdi hem de "Evde kal" çağrısı yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi mehteran ekibi, geleneksel kıyafetleriyle kentte mahalle mahalle gezerek marşlarını, evlerinde bekleyen vatandaşlar için çaldı.

Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı ve onlara dua etti. Bazı vatandaşlar da cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele sürecinde evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Salgınla mücadelede, halkın moral ve motivasyonunun üst düzeyde tutulması gerektiğine dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, şehrimizde gündem oluşturan etkinlikler yaptık. Amacımız, halkımızın moralini yüksek tutmak. Halkımızdan büyük talep var ve ramazan ayı boyunca iftarın ardından ulaşabildiğimiz mahallelerde halkımızı mehter marşlarıyla buluşturacağız. Mehter bizim tarihi geçmişimizi canlandıran, olmazsa olmazlarımızdandır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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