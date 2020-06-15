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Aktüel

Afyonkarahisar'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:21:02 -
Afyonkarahisar'da kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ali Çelenk idaresindeki 03 AAV 823 plakalı motosiklet, Mahmut köyünün girişindeki kum yığınına çarptı.

Motosiklet sürücüsü Çelenk, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Köye giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı, girişinin de bu nedenle kum yığınıyla kapatıldığı öğrenildi.

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