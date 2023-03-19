Afyonkarahisar'da kaza: Yaralılar var
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. (28) idaresindeki 31 AKT 737 plakalı otomobil, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi kavşağında M.T. yönetimindeki 34 EKT 877 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Y.T, N.T, S.S.K.P. ve D.K Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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