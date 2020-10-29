Afyonkarahisar'da kayıp ihbarında bulunulan çift aranıyor
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 gündür kendilerinden haber alınamayan çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'dan (64) 3 gündür haber alamayan yakınları, 112'ye kayıp ihbarında bulundu.
Bunun üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin çiftin evinde, köy içerisinde ve arazide arama tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.