Afyonkarahisar'da kavşak dehşeti: Tır otomobili biçti, 1 ölü 6 yaralı!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi, akşam saatlerinde feci bir trafik kazasına sahne oldu.

Bolvadin-Çobanlar kavşağında meydana gelen olayda, R.P. idaresindeki tır, M.T. yönetimindeki otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araç içerisinde bulunanlar adeta can pazarı yaşadı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan her iki araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. ve beraberindeki 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan S.T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tır sürücüsü R.P., hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, kazanın kesin çıkış nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.