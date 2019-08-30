Afyonkarahisar’da kamu çalışanları ile STK Temsilcileri halat çekme yarışı yaptı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında kamu çalışanları ile STK temsilcileri arasında yapılan halat çekme yarışında kamu çalışanları galip geldi.

ATSO tarafından, üye firmalar arasında dostluğun pekişmesi amacıyla düzenlenen ATSO Spor Oyunları’nın, 14’üncüsünün açılış programı gerçekleştirildi. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen açılış programına, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, STK Temsilcileri, Daire Müdürleri, davetliler ve sporcular katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ayran içme yarışıyla devam etti. 60 saniyede en fazla ayranı içmeye çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başta olmak üzere kamu çalışanları ile STK temsilcileri arasında halat çekme yarışı yapıldı. Dostluğun kazandığı yarışların ardından oyunlar protokolün penaltı atmasıyla devam etti. 3 atıştan 2’sini kaleye isabet ettiren Vali Mustafa Tutulmaz’ın ardından tüm protokol tek tek kaleye atış yaptı.

Hüsnü Serteser: "14’üncü yaşını hep birlikte kutluyoruz"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser yaptığı açıklamada, sporun nabzının Afyonkarahisar’da atacağını belirterek, yarışmalara 700’e yakın amatör sporcunun katıldığını söyledi. Serteser, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 125’inci doğum yıl dönümü olan 2006’dan bu yana her yıl geliştirerek düzenlediğimiz üyelerimizin ve spor kamuoyunun merakla beklediği ATSO Spor Oyunları’nın 14’üncü yaşını hep birlikte kutluyoruz. 14’üncü yıl 14 branş sloganıyla sporun nabzı Afyonkarahisar’da atacak. Takım branşları ve bireysel oyunlara katılacak amatör sporcu sayımız 700’e yaklaştı. Geçen yıl başvuran firma sayısı 91’di. Bu da gösteriyor ki, bu yılda daha çok kişi ve kuruluşa ulaşmışız. ATSO Spor Oyunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı 365 oda ve borsa içinde ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Camiamız içinde bir sportif faaliyeti 14 yıl üst üste düzenleyen bir oda olmamıştır” dedi.

Mustafa Tutulmaz: "Kalıcı olmak kurumsallıkla olur"

Vali Mustafa Tutulmaz ise, bir işin kalıcı olabilmesi için o işin sürekli yapılması gerektiğini ifade ederek, ATSO Spor oyunlarının buna en güzel örnek olduğunu söyledi. Kalıcı olmanın kurumsallıkla olacağının altını çizen Tutulmaz, "Kalıcı olmak ancak kuralına göre oynamakla olur. Ben tekrar bu 14. Yılını yaptıkları için başkanlarımızı tebrik ediyorum. İlimiz şuanda içinde bulunduğumuz kompleksle önümüzdeki dönemin önemli spor etkinliklerinin alt yapısını oluşturacaktır. Ona da inanıyorum, bu potansiyel var. Her geçen gün buraya gelen takım sayısındaki artışlardan zaman zaman onların serzenişleri de var onları da anlayışla karşılıyoruz ama zaman içerisinde bunlar daha kurumsallaşacak ve ilimizin başta olmak üzere ülkemizin sporuna önemli katılar sağlayacaktır. Spor evet bir taraftan eğlencedir bir taraftan rekabettir bir taraftan kazanma, kaybetme duygularıdır. Sporun en önemli yönü tanıtımdır. Bir şehrin bir bölgenin tanıtımında spor çok önemlidir. Bizim Afyonkarahisar’ın tanıtımına çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim sahip olduğumuz potansiyel gerçekten çok yüksek. Bundan faydalanmamız lazım” şeklinde konuştu.