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Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:09:37 -
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova köyünde önleyici kolluk devriyeleri sırada, kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler kazının yapıldığı ormanlık bölgeye ilerlediği sırada şüphelilerden 3'ü kaçtı. Zanlılardan R.T. ise kazı yaparken yakalandı.

Olay yerindeki kontrollerde, alanın 10 metre derinliğinde ve içeri doğru tünel şeklinde kazılmış olduğu belirlendi.

Alanda yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 1 jeneratör, 1 fener, 1 gaz maskesi, yaklaşık 50 metrelik elektrik kablosu ele geçirildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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