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Yerel Afyonkarahisar'da iki tır çarpıştı: 4 yaralı
Yerel

Afyonkarahisar'da iki tır çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 10:56:00 -
Afyonkarahisar'da iki tır çarpıştı: 4 yaralı

Mehmet Altınparmak yönetimindeki sebze yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Ahmet Açar idaresindeki mermer yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, araçta sıkışan sürücüler ile mermer yüklü tırda bulunan Ali ve Emine Açar yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, tırların ve yola savrulan mermer blokların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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