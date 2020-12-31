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Aktüel Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi: 7 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:22:49 -
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç refüje devrildi: 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Erkan Yılmaz (48) idaresindeki 34 NS 3283 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Camili köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali (67), Fatma (65), Gülsen (44), Reyhan (18), Fatih (16) ve Pınar Yılmaz (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile Ali ve Fatih Yılmaz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Sivrihisar Devlet Hastanelerine sevk edildi.

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