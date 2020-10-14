  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da firari PKK şüphelisi yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da firari PKK şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:25:18 -
Afyonkarahisar'da firari PKK şüphelisi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda hakkında arama kaydı bulunan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, şüpheli A.O'nun yakalanması için operasyon düzenlendi.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan A.O, İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde gözaltına alındı.

"Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma" gibi 11 suçtan kaydının bulunduğu bildirilen A.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu
Gündem

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini vurdu

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da sivil hedefleri vurmak için yerleştirdiği balistik füzeler Azerbaycan ordusu tarafından vuruldu.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay