Afyonkarahisar'da ev yangını korkuttu

Yangın ilçeye bağlı Kızılca köyünde meydana geldi. Yusuf Kıvam’ a ait evde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonrasında söndürülen yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.