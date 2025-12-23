  • İSTANBUL
Afyonkarahisar'da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı
Yerel

Afyonkarahisar’da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı

Münevver Karahasanoğlu
Münevver Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
Afyonkarahisar’da denetimlerde 30 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, çeşitli suç unsurları da ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalara ilişkin rapor paylaşıldı. Açıklamada, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 685 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı, ayrıca 2 bin 42 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimler kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan toplam 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile birlikte, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan toplam 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bunun yanı sıra ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 12 kişiyle birlikte toplam 30 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

 

Açıklamada ayrıca yapılan aramalarda 1 tüfek, 1 tabanca, 36 fişek, 27 bıçak, 24 adet sentetik ecza maddesi ile 1,2 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi. Denetimlerin kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

