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Aktüel Afyonkarahisar'da bir iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası
Aktüel

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:22:40 -
Afyonkarahisar'da bir iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 9 bin 800 lira para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fakı Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adrese düzenlenen operasyonda, iki farklı odada 8 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

İş yeri sahibi H.Ş'nin üzerinde yapılan aramada, isim ve borçların yazılı olduğu liste ele geçirildi, kumar oynamada kullanılan materyallere de el konuldu.

Ekipler, kumar oynadıkları belirlenen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası kesti.

İş yeri sahibi H.Ş. hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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