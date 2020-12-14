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Aktüel Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
Aktüel

Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:06:07 -
Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü tanısı konulan 50 yaşındaki hastanın organlarının 3 kişiye nakledildiği bildirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin, örnek bir davranış göstererek organları bağışladığını belirtti.

Hastanın kalbinin tıbbi nedenlerle kullanılamadığını ancak karaciğer ile sağ ve sol böbreklerin umut bekleyen hastalara nakledilerek, yeniden can bulduğunu ifade eden Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde sağlık yönünde tüm dünya da olduğu gibi zor günlerden geçmektedir. Bu dönemde organ ve doku nakli hasta sayılarımızda artmakta ve nakiller azalmış durumdadır. Ülkemizde organ nakli bekleyen 60 binden fazla hastamız bulunmaktadır. Biz de organ nakli bekleyen hastalarımıza bir nebze de olsa can olmak adına bu çalışmaları yapıyoruz. Buradan tüm toplumumuzu organ bağışına davet ediyorum. Organ bağışından korkmasınlar. Organ bekleyen hastalarımız için organ bağışı, organ nakli bir şans, bir armağan, bir mucize, bir nefestir. Tüm halkımızı hastanemiz Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğümüze gelerek doğru bilgi almaya ve organ bağışında bulunmaya davet ediyorum."

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