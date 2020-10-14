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Aktüel Afyonkarahisar'da 5 bina karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 5 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:02:17 -
Afyonkarahisar'da 5 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 5 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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