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Aktüel Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu:
Aktüel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu:

"Türkiye'nin en güzel vadilerinden Frig Vadisi'ni, en kısa sürede turizmin merkezi yapacağız. Tabiat harikası bu coğrafya bahara sürprizlerle küllerinden doğacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 15:13:01 -
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu:

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Vali Gökmen Çiçek, tarihi yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, peribacalarıyla görenleri büyüleyen Frig Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ile Ayazini köyüne gitti.

Frig vadisinin bulunduğu köyde devam eden restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Vali Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, Frig Vadisi'nin bahara gün saydığını söyledi.

Köyde geçmişin derinliklerindeki izleri sürdüklerini belirten Çiçek, "Frig Vadisi, herkes tarafından görülmesi ve keşfedilmesi gereken yerlerden. Bu güzellikler insanı tarihin derinliklerinde gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye’nin en güzel vadilerinden Frig Vadisi'ni, en kısa sürede turizmin merkezi yapacağız. Tabiat harikası bu coğrafya bahara sürprizlerle küllerinden doğacak." diye konuştu.

Çiçek ve beraberindeki heyet, Friglerin kayalara oyulmuş evlerini, kiliseleri ve kendi medeniyetlerini yansıtan çok sayıda eseri bıraktığı Frig Vadisi'ni gezerek, devam eden çalışmaları takip etti, yerli ve yabancı turistlerin rahatlıkla gelip görebilmeleri için neler yapılması gerektiği noktasında istişarelerde bulundu.

Öte yandan, Frig Vadisi'nin alternatif turizmin cazibe merkezi yapılması amacıyla Emre Gölü çevresinde de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

"Emre Gölü, Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesi" kapsamında göl çevresinde, yürüyüş yolları, seyir terasları, kır bahçesi, restoran, spor alanları, yeşil alanın olduğu birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği çalışmalar yapılıyor.

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