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Aktüel Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:19:06 -
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiçek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy veren Çiçek, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını seçti.

Vali Çiçek, tüm yılın hatıralarını barındıran fotoğraf karelerinin arasından belirlenen 76 seçkin fotoğrafı çok beğendiğini ve hepsinin ayrı anıları barındırdığını söyledi.

Artık AA'nın yılın fotoğrafları sonuçlarını merak eder hale geldiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın heyecan uyandıran ve insanları o çekildiği anlara götüren fotoğraflarından çok etkileniyoruz. Bu yıl da gerçekten birbirinden güzel çok fotoğraf vardı. Hem o anların yaşandığı zamanlara gittik hem de etkileyici fotoğraflara şahit olduk. Bu yarışma da ayrıca çok anlamlı. Ben de kategoriler arasından 3 kare seçtim, umarım benim seçtiklerim güzel neticeler alır. Dolayısıyla bu kıymetli fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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