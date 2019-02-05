Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 31,50-74,75 liradan işlem gördü05 Şubat 2019 Salı 10:41
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 31,50 lira en yüksek 74,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|31,50
|74,75
|Kırıntı et
|HTS
|18,00
|23,00
|Pastırma
|HTS
|66,50
|78,03
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,72
|Arpa
|HMS
|0,85
|1,00
|Mısır
|HMS
|1,00
|1,20
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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