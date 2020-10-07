Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42,90 - 85,55 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,90 en yüksek 85,55 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,90
|
85,55
|
Karkas et
|
HTS
|
32,50
|
41,40
|
Buğday
|
HMS
|
1,80
|
1,91
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,40
|
Yağlık Ayçiçeği
|
HMS
|
3,75
|
3,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili