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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 42,90 - 85,55 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:17:27 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,90 en yüksek 85,55 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

42,90

85,55

Karkas et

HTS

32,50

41,40

Buğday

HMS

1,80

1,91

Arpa

HMS

1,10

1,40

Yağlık Ayçiçeği

HMS

3,75

3,80

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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