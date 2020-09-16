Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 33-38 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 33 lira, en yüksek 38 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
33,00
|
38,00
|
Mısır
|
HTS
|
1,34
|
1,34
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
1,95
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili