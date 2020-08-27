Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 43-75 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 43 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
43,00
|
75,00
|
Karkas et
|
HTS
|
39,00
|
41,50
|
Arpa
|
HMS
|
1,30
|
1,36
|
Buğday
|
HMS
|
1,80
|
1,90
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili