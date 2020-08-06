Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 42,00-75,00 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 42,00 lira, en yüksek 75,00 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
42,00
|
75,00
|
Karkas et
|
HTS
|
22,00
|
40,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,65
|
1,80
|
Arpa
|
HMS
|
1,30
|
1,30
|
Mısır
|
HTS
|
1,35
|
1,45
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili