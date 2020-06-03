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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:58:05 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

46,35

46,35

Karkas et

HTS

29,00

41,30

Kırıntı et

HTS

17,00

18,00

Buğday

HMS

1,58

1,58

Arpa

HMS

1,20

1,20

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili


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