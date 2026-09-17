Afyonkarahisar merkezli 10 ilde 11 milyon TL dolandırıcılık operasyonunda 11 tutuklama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 10 ilde operasyon düzenledi; 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, vatandaşları toplam 11 milyon 317 bin TL dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin izini farklı şehirlerde sürdü.
Ekipler, Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Kayseri, Muğla, Ordu, Diyarbakır, Sivas, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik, 11 şüphelinin tamamının tutuklanmasına karar verdi.