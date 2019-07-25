Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'na hazırlanıyor





AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 6-8 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXCP) 17. ayak yarışı için pist ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Afyonkarahisar'da ikincisi gerçekleştirilecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Motokros 2 Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'na ünlü sporcuların yanı sıra yüzlerce yabancı yarışçının katılması bekleniyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarış için pist ve çevre düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Motokros Şampiyonasının bu yılki 17. ayak yarışları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a geleceğini söyledi.

Şampiyona için hazırlıkların Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Afyonkarahisar Belediyesinin koordinasyonunda yapıldığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki pistimizin eksiklerini, görevlilerimiz hızlı bir şekilde gideriyor. Pistimiz, geçen yıl dünyanın en iyi pisti seçilmişti. Pistimiz 6-8 Eylül'deki yarışlara tamamen hazır hale gelecek. Bu yıl pist çevresine yapacağımız çeşitli ilavelerle seyircilerin rahatlıkla izleyebilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Bunun dışında federasyonumuzun bazı istekleri var, görevlilerimiz bunları da yerine getiriyor."





- "10 binin üzerinde bilet satışı bekleniyor"

Dünya Motokros Şampiyonası'nı izlemek üzere Afyonkarahisar'a gelecekler için mükemmel organizasyonlar düzenlendiğini aktaran Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Organizasyonlara Türkiye Motosiklet Federasyonumuz öncülük ediyor. Bunun yanında da yine bilet satışlarımız da devam ediyor. Şampiyonaya kadar yaklaşık 10 binin üzerinde bilet satılacağını düşünüyorum."





- "30 binin üzerinde ziyaretçi katılacak"





Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli de Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'ın tanıtımı için çok önemli bir rol oynadığını anlattı.

Şampiyonanın 81 ülkeden canlı ve 180 ülkeden de bant yayınlarla izlendiğine dikkati çeken Pervaneli, şunları kaydetti:

"Her organizasyonda şehrimizin tanıtılmasını amaçlıyoruz. Geçen yılki organizasyonun 2-3 katı misafirin şehrimize gelmesini bekliyoruz. Yine şampiyona bir festival havasında geçecek. Organizasyonda Türkiye'nin tanınmış sanatçıları konserler verecek. Bu noktada, bütün motorseverleri Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Dünyanın en önemli sporcularının Afyonkarahisar'a gelmesi de beklentimizi artırıyor. En az 30 bin civarında insanın bu dönemde şehrimizi ziyaret ederek organizasyona katılacağını düşünüyoruz."