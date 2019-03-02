Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Türkiye finaline katılacak
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, 50.02 Mart 2019 Cumartesi 10:29
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, 50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Bu yıl 50’ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge illerindentoplam bin 659 proje başvurusu gerçekleşti. Bu projelerden 100 tanesi 25-27 Şubat tarihleri arasında Konya Bölge Finalinde sergilendi. Bölge Finali’nde yapılan değerlendirme sonucunda Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi’nin Teknolojik Tasarım alanında "Yapay Zekâ İle Araçlardaki Çocuk Kilitlerinin Kontrolü" isimli projesiBölge Birincisi seçilerek Türkiye Finaline katılmaya hak kazandı. Ayrıca Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezimizinin Kimya, Coğrafya ve Tarih alanlarından 3 projesi bölge 2.’liği ve Teknolojik Tasarım alanından 1 projesi bölge 3’üncülüğü kazandı.
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