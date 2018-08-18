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Afyonkarahisar 2018 Kurban bayramı namaz saati

21 Ağustos Salı günü Zilhicce ayının 10. günü yani Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban Bayramı namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ederek, Bayram namazı saat kaçta 2018 Afyonkarahisar kurban bayram namazı saati 2018 nedir araştırmaya başladı. İşte 2018 Diyanet'e göre Afyonkarahisar Kurban Bayram namaz saatleri

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:19
Afyonkarahisar 2018 Kurban bayramı namaz saati

21 Ağustos Salı günü Zilhicce ayının 10. günü yani Kurban Bayramı'nın birinci günü. Kurban Bayramı namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ederek, Bayram namazı saat kaçta 2018 Afyonkarahisar kurban bayram namazı saati 2018 nedir araştırmaya başladı. İşte 2018 Diyanet'e göre Afyonkarahisar Kurban Bayram namaz saatleri

Diyanet takvimine göre, 21 Ağustos Salı günü Afyonkarahisar'da Kurban Bayram namazı saati 06:57'de kılınacak.

Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?

BAYRAM NAMAZININ VAKTİ NEDİR?

Bayram Namazı. Güneşin doğması ve bir miktar yükselip kerahet vaktinin çıkmasından sonra cemaatle kılınan bayram namazı zeval vaktinin girmesine kadar eda edilebilir. Mazeretleri sebebiyle ilk gün bayram namazını kılamayanlar ramazan bayramında ikinci gün, kurban bayramında ikinci ve üçüncü gün de kılabilirler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:19
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