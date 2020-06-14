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Spor

Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Alen Sket'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:08:09 -
Afyon Belediye Yüntaş, smaçör Alen Sket'i transfer etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, Slovenyalı smaçör Alen Sket'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, oyuncunun transferine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe ve Halkbank formaları giyen başarılı smaçör Alen Sket'i renklerine bağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Sket ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.



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