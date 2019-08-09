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Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine, Tel Rıfat'tan YPG/PKK'lı teröristlerce, tanksavar roketiyle yapılan saldırıda, iki asker yaralandı- Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu

09 Ağustos 2019 Cuma 14:30
Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:30
  1. Milli Savunma Bakanlığı

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