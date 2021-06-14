Afrin’deki Şifa Hastanesi’nin sahibinden açıklama! ‘Sadece kadınlar ve çocuklar tedavi görüyordu’

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen Afrin'e önceki gün füze ve top atışlarıyla gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi. YPG/PKK'lı teröristler tarafından Esad rejimince kontrol altında tutulan Tel Rıfat bölgesinden yapılan füze ve top atışları hedef aldığı Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servis ve Ameliyathanesinde 30'a yakın kişi de yaralandı.

'Tam anlamıyla vahşet'

Özel Şifa Hastanesi sahibi Dr. Hüsam Hamdan, yaşanan vahşeti SABAH'a anlattı. Hastanenin sadece çocuk ve kadınlar için yapıldığına dikkat çeken Hamdan, "Personelimizden çok fazla şehit var. Bu hastaneye çok masum insanlar tedavi olmak için geliyor. Çok vahşi bir saldırı oldu. Bu tam anlamıyla bir vahşet" dedi.

Şehit ve yaralılar arasında kadınlar ve bebeklerin olduğunu söyleyen Hamdan, "Yaralıları kurtarmak için ameliyatlar sürüyor. Yaralılardan bazıları şehit oluyor" dedi.

Hamdan, "İlk başta hastaneden uzak bir noktaya, şehre 4 tane bomba düştü ve sesini duyduk. Bunun telaşını yaşarken bir anda hastaneye iki bomba isabet etti. Biri Acil Servis'e, diğeri ise ameliyathaneye isabet etti" diye konuştu. PKK/PYD'li teröristlerin Azez kasabasına top atışı yaptığı ve Türk topçu birliklerinin de Tel Rıfat'a bağlı Deyr Cemal beldesini vurduğu bilgisi alındı.

TSK Tel Rıfat'ta teröristleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. TSK'nın Tel Rıfat'ta, terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan 3 bina ile 1 barınak ve mevziyi vurduğu, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ABD kınadı ama PKK/YPG'nın adını anmadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti. Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı. Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı" diye ekledi. Saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu. Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.