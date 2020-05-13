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Aktüel

Afrin’de terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:44:33 -
Afrin’de terör saldırısı

AFRİN (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu 2 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık personeli yaralıları Afrin’deki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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