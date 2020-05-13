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Afrin’de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:00:00 -
Afrin’de SMO komutanın aracına yerleştirilen bomba patladı: 2 yaralı

Suriye’nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.



Suriye’nin Afrin ilçesinde yer alan Racu Caddesi’nde Suriye Milli Ordusundan (SMO) bir komutanın aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamanın ardından 1’i çocuk 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırdığı bildirildi. Patlama sonucu bölgede maddi hasar geldiği belirtildi.

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