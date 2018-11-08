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Afrin'de kahpe pusu! 6 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Suriye’nin Afrin bölgesine döşediği mayınların patlaması sonucu aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 01:33
Afrin'de kahpe pusu! 6 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Afrin bölgesindeki Bülbül beldesine döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu aktarıldı.

Yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerin arasında 2 çocuğun da olduğunu aktardı. Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği belirtildi.

YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanın gelmesi sebebi ile özelikle saldırılarını arttırdığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 01:33
  1. afrin

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