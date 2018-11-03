Afrin'de güven ortamında zeytin hasadı başladı

Suriye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Afrin'de çiftçiler, terörden uzak ilk hasada başladı.

Çiftçiler ve zeytin işleme tesisi sahipleri, Afrin'in terörden arındırılmasıyla verimli bir hasat mevsimi geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıla kıyasla üretimleri artan çiftçiler, ürünlerini pazarlamaları için de destek bekliyor.

"Her şey çok iyi Elhamdülillah"

Çiftçilerden Hatice el Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra herkesin tarlasına döndüğünü ve hasada başladığını söyledi. Yusuf, "Hasat mevsimi çok iyi. Geçen yıllara göre çok hayırlı. Zeytin üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz. Herkese yeniden teşekkür ederiz. Evimize, arazimize sağ salim döndük." dedi. İlk zamanlarda teröristlerin yerleştirdiği mayınlar nedeniyle korktuklarını belirten Yusuf, "Mayınlar temizlendi. Her şey çok iyi. Elhamdülillah." diye konuştu.

Bir diğer çiftçi Celal Neccar da Afrin'de bu sene zeytin ağaçlarının çok verimli olduğunu aktardı.

Neccar, şöyle devam etti:

"Bizim burada zeytin yetişir. Bir sene bol, bir sene az olur. Elhamdulillah bu sene verimli. Ağaçlar çok dolu. PKK zamanında, hasat sonunda gelirlerdi. İsteklerine göre vergi alırlardı. 'Bu az çalışmış. Ver 20 teneke zeytinyağı.' derlerdi. Verimli geçince, 'Ver 50 teneke' derlerdi."

Zeytinyağı fabrikası sahibi Cemil Hasan da "Geçen seneye göre verimli. Ama masraflar biraz arttı. Toplanan zeytinlerden zeytinyağı üretiyoruz. Şu an yerel meclis yüzde 10 vergi alıyor. Önceden (PKK) rastgele vergi alırdı. Her fabrika 30 ile 50 teneke zeytinyağı verirdi. Buna onlar karar verirdi." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri, 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden temizlemişti.