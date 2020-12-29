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Aktüel Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı
Aktüel

Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:26:35 -
Afrin görevi dönüşünde kazada yaşamını yitiren sağlıkçı son yolculuğa uğurlandı

HATAY (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesinde görevli sağlık çalışanlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren tıbbi laboratuvar teknisyeninin cenazesi, Hatay'ın Arsuz ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolunda minibüsün devrilmesi sonucu 7 sağlıkçının yaralandığı kazada hayatını kaybeden tıbbi laboratuvar teknisyeni Durmuş Ayyıldız'ın naaşı, daha önce görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesi önüne götürüldü.

Burada, mesai arkadaşlarından helallik alınmasından sonra Ayyıldız için Karahüseyinli Mahallesi mezarlığında cenaze tören düzenlendi.

Ayyıldızı'n naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından burada toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Ayyıldız'ın, bir süredir Afrin'de görev yaptığı öğrenildi.

Dün, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin'de görevli sağlık personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu Durmuş Ayyıldız hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

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