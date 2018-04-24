Afrin gazisine Beşiktaş'tan anlamlı hediye

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, Afrin'de yaralanarak Gazi olan Nevşehirli Uzman Çavuş Zeki Didinmez'in adının verileceği basketbol sahası yapacaklarının müjdesini verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Zeki Didinmez için Beşiktaş Kulübü Afrin'e gazinin isminin verileceği bir basketbol sahası yapacak. Afrin gazisi Zeki Didinmez'i ziyaret eden Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ve yönetim kurulu üyeleri, Didinmez'e Beşiktaşlı futbolcuların imzaladığı formayı hediye ederken Çocuklar Duymasın'da oynayan Serkan Balbal aracılığıyla da Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın gazi için Afrin'de basketbol sahası yaptıracağı müjdesini verdi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada, "Zeki kardeşimizi ziyaret ettik. Sağolsun KAPTİD yönetimi olarak bizleri evlerinde misafir ettiler. Kendisine karınca kararınca bir imzalı Beşiktaş forması hediye ettik. Ne kadar fanatik Beşiktaşlı olduğunu basından öğrenmiştik. Bir Galatasaray taraftarı olarak bunu verdim ama çok da mutlu oldum. Aynı zamanda ben buradan Çocuklar Duymasın'daki oyuncu arkadaşım Serkan Balbal'a ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü hem bu formayla birlikte bir müjde daha verdiler. Zeki kardeşimin ismini Afrin'de Beşiktaş'ın yaptıracağı bir basketbol sahasına ismini koyacaklar" dedi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın kendisine gönderdiği video mesajı dinlerken oldukça duygulandığı gözlenen Afrin gazisi Zeki Didinmez ise Orman'ın böylesine anlamlı bir jest yapmasından dolayı oldukça şaşırdığını söyledi. Gazi Zeki Didinmez, "KAPTİD Başkanımıza ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum beni gerçekten çok mutlu ettiler. Taraftarı olduğum Beşiktaş'ın bende formaları zaten vardı ama bu forma benim için çok anlamlı oldu. Fikret Başkanımıza ve Beşiktaş kulübüne de çok teşekkür ederim. Hem imzalı forma için hem de yaptıracakları basketbol sahasına benim ismimi verecekleri için. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Fikret başkanımızdan böyle bir şey beklemiyordum. Sadece imzalı forma göndereceklerini düşünüyordum. Fikret başkanımıza da çok teşekkür ederim. Beşiktaş'ın maçlarını evden de olsa izleyip kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah kendilerini evimizde de misafir etmek istiyorum" diye konuştu.