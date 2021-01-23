Afrika’ya aşı kazığı

Levent Sonat

Avrupalıların insanlıktan yoksun maddiyatçı yapısı bir defa daha gözler önüne serildi. Afrika kıtasını yüzyıllar boyu sömüren Batılılar, koronavirüs salgınında bile kara kıtanın gözünün yaşına bakmıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ürettikleri aşıyı 2.18 dolara satan İngiliz ve İsveç şirketleri, aynı aşıyı Afrika’ya tam 2.5 kat daha yüksek bir fiyata satıyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Güney Afrika’nın; İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca (İngiliz-İsveç ortaklığı bir şirket) tarafından geliştirilen korona aşısını AB ülkelerinden 2.5 kat daha pahalıya satın alacağını bildirdi.

Basın yayın organlarında Rus ve Çin aşılarını karalayıp, aşı piyasasından büyük vurgun yapmaya çalışan İngiliz ve İsveç şirketleri Afrika ülkesine “Birçok ülkeden büyük talepler geldi ve büyük anlaşmalar yapıldı. Bu sebeple üretimi artırıp siparişlerinizi karşılayabiliriz. Bunun için de yüksek rakamlar vermeniz gerek” bahanesine sığındığı Afrika ülkesine yüksek fatura kestiği belirtildi. "

Zengine ucuz, fakire pahalı

Guardian’ın haberine göre, Güney Afrika, Oxford/AstraZeneca aşısından 1.5 milyon doz sipariş etti. Güney Afrika Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, aşıya doz başına 5.25 dolar ödeyeceklerini söyledi. Afrika ülkesine 5.25 dolara verilen bir doz aşıyı İngiliz ve İsveç şirketi, zengin AB ülkelerine çok çok ucuza verdi. Belçika’da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaşmıştı. Paylaşılan listeye göre, AB ülkelerinin Oxford/AstraZeneca aşısına 2.18 dolar vereceği yazıyordu.

Güney Afrika Sağlık Genel Direktör Yardımcısı Anban Pillay, “Bize zengin ülkelerin ucuza aşı almasıyla ilgili, bu ülkelerin araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptıkları ve bundan dolayı da fiyatta indirime gidildiği söylendi” dedi.