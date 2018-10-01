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Afrika’nın çimentosu Elazığ’dan

Türkiye’nin gururu olan şirketler ekonomik manipülasyonlara aldırış etmeden yatırımlarına devam ediyor. Elazığ’a 35 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan Seza Çimento’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık, ”İhracatı önemli oranda artırdık. Afrika ve Latin Amerika ülkelerine yaptığımız satışlardan elde ettiğimiz gelirler bizi şoklara karşı korunaklı kıldı” dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:45
Afrika’nın çimentosu Elazığ’dan

Ülkemiz ekonomik manipülasyonlara, ani kur artışlarına rağmen büyürken, firmalar da planlarından ve projelerinden geri adım atmıyor. Bu firmalardan Seza Çimento, Elazığ’a 35 milyon dolarlık yatırım yapacak. Kur ataklarının geçici olduğunu dile getiren Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık, “Çok şükür dolar tarafında görülen ani ve suni artışlar bize etki etmedi. İhracatımızı önemli oranda arttırmamız, Afrika ile Latin Amerika ülkelerine yaptığımız satışlardan elde ettiğimiz gelirler bizi şoklara karşı korunaklı kıldı. Çok şükür, bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlattık. Üretimimiz ve satışımız iyi, planlardan sapma yok” açıklamasında bulundu.

Stratejik sektörler korunmalı

Hükümetin yatırımları teşvik ettiğini vurgulayan Açık, “Daralmaya giden, küçülen şirketlere de yardım yapılmalı.  Bölgeler ve iller için stratejik olan sektörler korumaya alınmalı. Ortak üretim alanları açılmalı” taleplerinde bulundu. Açık, 5. ve 6. Bölge teşviklerinin birleştirilmesinin Doğu ile Güneydoğu ekonomisine olumlu katkı sunacağının altını çizerek, “Karar tamam, sıra uygulamada” diye konuştu.

Elazığ’ı da kalkındırıyor

İlerisi için umutlu olan Açık,  “Doğu Anadolu Bölgesi’ne yapılmış en büyük özel sektör yatırımı olarak 2016’da Elazığ’da faaliyete geçen Seza Çimento, üretim ve ihracat alanında önemli başarılar elde etti. Sektörde yeni bir oyuncu olmamıza rağmen üretim kapasitemizin yüzde 22,5’ini ihraç edeceğiz. Önümüzdeki yıl ise ihracatı yüzde 30’ler düzeyine taşımak önceliklerimiz arasında olacak” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımlara da imza atacaklarını kaydeden Açık, ihracatı artırmak üzere lojistik ve liman operasyonlarına yönelik yatırımlar yapacaklarını söyledi. İlave olarak beton santrali ve güneş enerjisi santrali de devreye alacaklarını belirten Açık, “Rekabet gücümüzü büyük oranda arttıracak olan beton santrallerini, toplamda 20 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçireceğiz. Ayrıca 15 milyon dolarlık bir yatırımla kuracağımız güneş enerjisi santrali de fabrikamızın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayarak, maliyetlerimizi aşağı çekecek” dedi.

Günde 7 bin 500 ton üretim yapıyor

Fabrikanın 832 bin metrekaresi açık, 55 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 887 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Açık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Burada günlük 7 bin 500 ton, yıllık 2 milyon 300 bin ton çimento üretiyoruz. Toplamda 500 kişiye istihdam sağlıyoruz. Aileleriyle beraber düşündüğümüzde bölgede yaklaşık 5 bin kişinin hayatına dokunuyoruz. Fabrikamız kendine ait 3 demiryolu hattı ile hammadde ocaklarının tam içinde kurulu.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 10:45
  1. Elazığ
  2. Seza Çimento
  3. yasemin açık

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