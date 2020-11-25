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Aktüel Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü
Aktüel

Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:25:43 -
Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göç dramında 8 ölü

MADRİD (AA) - Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göç sırasında Kanarya Adaları'ndan Lanzarote'nin kuzeyinde batan teknede bulunan göçmenlerden 8'inin cesedine ulaşıldı.

Lanzarote Acil Müdahale Ekibi yetkilileri tarafından basına yapılan açıklamalara göre, 36 veya 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne adanın kuzeyindeki Orzola sahili yakınlarında dün akşam 19.30 sıralarında kıyıdaki kayalara çarparak battı.

Yardım ekipleri 7'si çocuk 28 göçmeni kurtardı. Şimdiye kadar 8 kişinin cesedine ulaşılırken, aynı teknede olduğu varsayılan diğer bir kişi aranıyor.

Göçmenler, polise verdiği ilk ifadede, 3 gün önce Fas'ın Agadir kıyısından yola çıktıklarını söyledi.

İspanyol kurtarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında, yine Fas'tan yola çıktığı söylenen ve içinde 19 düzensiz göçmenin olduğu başka bir tekneye de yardım edip kıyıya getirdi.

Son iki aydır Afrika'dan gelen düzensiz göçmenlerin sayısında büyük artış görüldüğü Kanarya Adaları'na bu yıl 18 bine yakın düzensiz göçmen geldi.

Geçen yıla göre yüzde 1000'den fazla artışın olduğu düzensiz göçmen sayısını azaltmak için girişimler başlatan İspanyol hükümeti, bir yandan Kanarya Adaları'nda yeni göçmen barınma merkezleri yapıp, diğer yandan göçmenlerin geri gönderilmesi ve yasa dışı göçle mücadele için Senegal ve Fas ile ikili anlaşmalar imzalıyor.

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