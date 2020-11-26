  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli
Aktüel

Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:33:50 -
Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

İSTANBUL (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar için adeta yarış başlarken, Afrika'daki yoksul ülkeler ilaç ve malzeme tedarikinde olduğu gibi bu sefer de aşıya ulaşamamaktan endişe ediyor.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söyleyerek, gelişmiş ülkelerin kendilerini aşılayıp, aşı olmayan kişilere seyahat kısıtlaması getirmesinin oldukça tehlikeli bir durum olabileceğini belirtti.

"Kovid-19 ilaçları çıktığında Afrika'nın nasıl yüzüstü bırakıldığını gördüm." diyen Nkengasong, aşıların soğuk hava depolarına ihtiyaç duymasının da kıta için en büyük zorluk olacağını dile getirdi.

Dr. John Nkengasong, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle aşı seçeneklerine ilişkin görüşmenin sürdüğünü aktararak, kıtadaki sürü bağışıklığının sağlanması için 1,5 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti de düzenlediği basın toplantısında, dünyadaki çok sayıda ülkenin aşıyı alabilmek için mücadele ettiğine işaret ederek, "Afrika ülkeleri endişeli ve zengin ülkelerin milyonlarca dozluk ön siparişlerinin aşıya erişimlerini engellememesini umuyor." dedi.

Moeti, tatil döneminde daha fazla insanın seyahat etmesinin beklendiği bir zamanda kıtadaki vaka eğrisinin şimdiden bir kez daha yukarı döndüğünü kaydetti.

Salgının başladığı ilk dönemde varlıklı ülkelerin maske ve sağlık malzemesi talepleri yüzünden haftalarca kendilerine gönderilen bağışlarla yetinmek zorunda kalan Afrika ülkeleri, bazı ilaçları ücretini ödeyerek dahi almakta zorluk çektiklerini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Füzeyi ateşledik

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni geliştirilen anti-balistik füzenin Kazakistan'da ateşlendiğini duyurdu.
Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söylemişti... Herkes merak ediyordu, ve belli oldu!

Hukuk ve ekonomi alanında yürütülen reform çalışmalarının detayları netleşiyor. Ocak ayında meclise gelecek yargı paketinde AYM kararları “y..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay