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Korona Virüs Afrika'da vaka sayıları artıyor
Korona Virüs

Afrika'da vaka sayıları artıyor

Afrika'da koronavirüse yakalananların sayısı 7,5 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 04:25:00 -
Afrika'da vaka sayıları artıyor

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 188 bin 382'ye çıktı.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 516 bin 462 olurken, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 609 bin 201'e yükseldi.

Kıtada aşılanma oranı yüzde 1,85

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, kıtaya şimdiye kadar 123,4 milyon doz aşı ulaştı. Yaklaşık 86,6 milyon aşının yapıldığı kıtada tam aşılananların oranı sadece yüzde 1,85.

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