Afrika'da tansiyon yükseliyor! Nijerya, Nijer'e sınırları kapattı

Nijerya Gümrük Servisi (NCS) Genel Kontrolör Vekili Bashir Adewale, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın Nijer'deki darbe ve gelişen olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm sınırlarını kapattığını belirtti.

Adewale, bu kararın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bir sonraki duyuruya kadar kargo hareketinin askıya alınması yönündeki direktifiyle uyumlu olduğunu söyledi.

NCS'nin sınır topluluklarını tam uyum sağlamaları için duyarlı hale getireceğinin altını çizen Adewale, kararın iki ülke arasındaki barış ve istikrar adına da alındığını sözlerini ekledi.

Nijerya Devlet Başkanı ve aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı olan Bola Ahmed Tinubu, ECOWAS sınırlarının Nijer'e kapatılmasını emretmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.