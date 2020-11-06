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Aktüel Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 07:51:46 -
Afrika'da son 24 saatte 15 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 854 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 302 artarak 1 milyon 854 bin 169 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 302 artışla 43 bin 316'ya ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 19 bin 677 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 329, Fas'ta ise 4 bin 59 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 732 bin 414'ü buldu. Bu ülkeyi 240 bin 951 vakayla Fas ve 108 bin 250 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 548 bin 650 kişi iyileşti.

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