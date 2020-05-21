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Spor

Afrika’da lige ilk başlayan ülke Burundi oldu

Korona virüs nedeniyle dünyada futbola ara verilirken, bazı ülkeler liglere kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:39:26 -
Afrika’da lige ilk başlayan ülke Burundi oldu

Korona virüs nedeniyle dünyada futbola ara verilirken, bazı ülkeler liglere kaldığı yerden devam etmeye başladı. Afrika Kıtası’nda futbola ilk başlayan ülke Burundi olurken, zirve mücadelesi veren Musongati, sahasında Athletico Olympic ile berabere kaldı.


Korona virüs salgını dünyada futbolu durdururken, vaka sayısında azalma olan ve salgını kontrol altına aldığını açıklayan ülkeler futbola kaldığı yerden devam etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Almanya’da liglerin yeniden oynanmasının ardından bugün Afrika Kıtası’nda futbola ilk başlayan ülke Burundi oldu. Burundi 1. Ligi’nde zirve mücadelesi veren Musongati, sahasında Athletico Olympic’i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 3-2 önde kapatan Musongati, ikinci yarıda yediği golle 1 puana razı oldu ve sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Musongati puanını 52’ye yükseltirken, 55 puanlı lider Le Messager Ngozi’yle arasındaki farkı 3’e indirdi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Athletico Olympic ise puanını 35 yaparak 8. sıraya yükseldi.

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